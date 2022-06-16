Британія оголосила санкції проти патріарха кирила, пособників путіна та російських полковників

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Велика Британія додала до санкційного списку предстоятеля російської православної церкви патріарха кирила.

Про це ідеться на сайті британського уряду.

Патріарх кирило, він же володимир гундяєв, якого називають «агентом фсб», потрапив під санкції за підтримку та схвалення війни путіна.

Також у санкційному списку опинилася уповноважена з прав дитини рф Марія Львова-Бєлова — за примусове переміщення та усиновлення українських дітей.

Санкції також спрямовані проти союзників путіна — депутата московської міської думи, представника «політичної еліти путіна» Сергія Савостянова та президента і члена правління групи «Волга-Днепр» Олексія Ісайкіна. Ця російська транспортна компанія здійснює значні авіаперевезення, саме з нею уряд росії уклав контракт на створення повітряних мостів, якими переправляють важливі вантажі.

Під санкції потрапили й четверо полковників 64 окремої мотострілецької бригади — підрозділу, члени якого, як відомо, вбивали, ґвалтували та катували мирних жителів Бучі.

В МЗС Британії наголосили, що агресія путіна виходить за межі України, а російський експорт розпалює конфлікти по всьому світу. Тому нові санкції також торкнулися організацій, які відповідальні за поставки деталей для літаків для армії Мʼянми.