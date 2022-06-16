Суд заарештував активи білоруської паливної компанії «БНК-Україна». Їх підозрюють у пособництві росії

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У Києві правоохоронці заарештували активи ще одного білоруського підприємства на суму чотири мільярди гривень. Надалі все майно передадуть в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Правоохоронні органи не повідомляють прямо назву заарештованої компанії, але очевидно вказують на неї. На фотографіях СБУ зображено одну із заправок — імовірно, ідеться про компанію «БНК-Україна», що керує принаймні чотирма заправками під брендом UPG.

Діяльність компанії розслідують за статтею про фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, і про зловживання повноваженнями юридичною особою.

Тобто це підприємство могло допомагати росії в повномасштабній війні проти України.