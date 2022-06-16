У Києві затримали чоловіка, який намагався продати авто, призначені для ЗСУ

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Пресслужба КМДА

У Києві правоохоронці викрили підприємця, який продавав позашляховики для ЗСУ, хоча автівки передали Україні як гуманітарну допомогу.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Чоловік безоплатно отримав від іноземців два автомобілі на польській реєстрації на потреби військовослужбовців України. Він пообіцяв безкоштовно відремонтувати автівки на власній станції технічного обслуговування та потім передати їх ЗСУ. Натомість підприємець через коло знайомих намагався продати позашляховики за $6 500.

Правоохоронці провели 10 санкціонованих обшуків за місцем проживання та роботи затриманого, під час яких вилучили гроші, мобільні телефони й автомобілі.

Фігуранту загрожує від пʼяти до семи років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років і з конфіскацією майна.

Після проведення слідчих дій автомобілі передадуть військовослужбовцям.