Німецька Rheinmetall презентувала новий танк KF51 Panther. Він може стати наступником Leopard 2

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Німецька компанія Rheinmetall презентувала на виставці Eurosatory у Парижі новий бойовий танк KF51 Panther, озброєний 130-мм гарматою.

Про це пише The Drive.

KF51 Panther, назва якого нагадує про танк часів Другої світової війни, задуманий як довгостроковий наступник танка Leopard 2, який стоїть на озброєнні країн ЄС. Він важить 65 тонн (легший за Leopard 2), має модифікований дизельний двигун, гібридну силову установку (має спростити серійне виробництво), покращену гармату, 12,7-мм кулемет, а також пускові установки для баражуючих боєприпасів HERO 120 (дрон-камікадзе).

Поки у Rheinmetall усіх характеристик танка не розкривають, але зазначають, що екіпаж буде краще захищений, ніж у Leopard 2. Стверджується, що KF51 пристосований до захисту від безпілотників-камікадзе та протитанкової зброї.