Армія рф двічі завдала ракетного удару по Сумщині. Чотири людини загинули

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Армія рф завдала ракетного удару по території Садівської ОТГ Сумського району. Загинуло чотири людини, щонайменше шестеро поранених.

Про це повідомив голова військової адміністрації області Дмитро Живицький.

За його словами, цей вибух було чутно у половині Сумського району і в самому обласному центрі.

Інформацію про руйнування і пошкодження обіцяють оприлюднити згодом.

Вранці о 05:00 ворог знову випустив ракети по регіону, цього разу удар припав по Краснопільській громаді. Після цього ворожі війська відкрили вогонь зі своєї території — били з мінометів. Спостерігачі нарахували 26 прильотів.

Унаслідок обстрілу загорілася господарча споруда та автомобіль Daewoo Sens.