Apple знову найдорожча компанія у світі

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Корпорація Apple повернула собі перше місце у рейтингу найдорожчих брендів світу.

Про це пише Bloomberg з посиланням на Brandz Top 100 Most Valuable Global Brands від компанії Kantar.

Вартість Apple оцінена у $947 млрд. Далі йдуть Google ($820 млрд), Amazon ($706 млрд), Microsoft ($611 млрд) та китайська телекомунікаційна Tencent ($214 млрд).

У десятку потрапили McDonaldʼs, Visa, Facebook, Alibaba і Louis Vuitton.