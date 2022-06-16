Apple знову найдорожча компанія у світі
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Корпорація Apple повернула собі перше місце у рейтингу найдорожчих брендів світу.
Про це пише Bloomberg з посиланням на Brandz Top 100 Most Valuable Global Brands від компанії Kantar.
Вартість Apple оцінена у $947 млрд. Далі йдуть Google ($820 млрд), Amazon ($706 млрд), Microsoft ($611 млрд) та китайська телекомунікаційна Tencent ($214 млрд).
У десятку потрапили McDonaldʼs, Visa, Facebook, Alibaba і Louis Vuitton.
- E травні цього року ВВС писало, що Apple втратила позицію найдорожчої компанії у світі на тлі масового розпродажу своїх акцій. Тоді перше місце зайняв виробник нафти та газу із Саудівської Аравії Aramco.