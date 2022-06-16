ISW: росія обстріляла Донецьк, аби звинуватити у всьому ЗСУ і зменшити проукраїнські настрої в регіоні
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Американський Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що росія зумисне обстрілює Донецьк, аби видати це за дії ЗСУ. Таким чином кремль, імовірно, хоче стримати проукраїнські настрої у регіоні та посилити мобілізацію на окупованих територіях.
Напередодні мешканці Донецька та Макіївки повідомили про сильні обстріли інфраструктури, а бойовики «днр» звинуватили у цьому українські війська.
Аналітики наголошують, що заяви «днр» були дуже швидко спростовані як самими місцевими, так і Центром протидії дезінформації при РНБО.
В ISW припускають, що ці ймовірні провокативні атаки можуть бути відповіддю росіян на заяви західних чиновників про збільшення військової допомоги Україні.
- Представники самопроголошеної «днр» стверджують, що 13 червня українські війська обстріляли Донецьк і вбили та поранили десятки людей. За версією бойовиків, спочатку обстріляли місцевий ринок, а потім пологовий будинок.