ISW: росія обстріляла Донецьк, аби звинуватити у всьому ЗСУ і зменшити проукраїнські настрої в регіоні

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Американський Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що росія зумисне обстрілює Донецьк, аби видати це за дії ЗСУ. Таким чином кремль, імовірно, хоче стримати проукраїнські настрої у регіоні та посилити мобілізацію на окупованих територіях.

Напередодні мешканці Донецька та Макіївки повідомили про сильні обстріли інфраструктури, а бойовики «днр» звинуватили у цьому українські війська.

Аналітики наголошують, що заяви «днр» були дуже швидко спростовані як самими місцевими, так і Центром протидії дезінформації при РНБО.

В ISW припускають, що ці ймовірні провокативні атаки можуть бути відповіддю росіян на заяви західних чиновників про збільшення військової допомоги Україні.