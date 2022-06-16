Лідери Німеччини, Франції та Італії їдуть до Києва

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Премʼєр-міністр Італії Маріо Драгі, президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц їдуть у Київ на зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Rai News, яке опублікувало відео з лідерами у поїзді.

Зазначається, що деталі поїздки суворо засекречені з міркувань безпеки. Саме тому її не підтверджували офіційні представники лідерів. Поки відомо, що Макрон, Шольц і Драгі їдуть із Польщі. Очікується, що вони прибудуть у столицю України вранці.