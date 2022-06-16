Що у світі писали про війну в Україні 15 червня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

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Оглядач The Washington Post Девід Ігнатіус поспілкувався з кількома високопосадовцями США для колонки про баланс сил в Україні. У той час як воєнні здобутки рф на сході України викликають занепокоєння західних союзників, представники адміністрації Байдена вважають, що ситуація стабільна, а оборона України залишається міцною. Водночас програма поставок зброї в Україну хвилює багатьох експертів. Ігнатіус поговорив з колишнім радником президента Джорджа Буша з національної безпеки Стівеном Хедлі, який вважає, що адміністрація Байдена має суттєво прискорити поставки в Україну зброї. Посадовці Пентагону попереджають, що надання зброї не має сенсу без навчання, а воно вимагає часу: перша група українців, підготовлених для роботи з американськими ракетними системами залпового вогню, вирушить на фронт наступного тижня. Також Україна потребує боєприпасів — як для артилерії радянських часів, так і для сучасних західних гаубиць M777, які США уже надали. Американські посадовці стверджують, що заради стабільних поставок боєприпасів Україні їхні підрядники працюють у три зміни. За словами представників Пентагону, росія вже витратила близько 30% своїх запасів і майже 70% високоточних боєприпасів. Хоча українці зараз не виграють, резюмує Ігнатіус, проте й не програють і незабаром отримають набагато більше необхідної зброї.

Politico опублікували колонку колишнього посла США в НАТО Іво Даалдера про посилення ядерної загрози. Адже кремль у відповідь на успішний опір українських військових, підкріплених сучасною західною зброєю, погрожує світу застосувати тактичні ядерні боєприпаси. Та й в інших частинах світу відбуваються все більш тривожні події. США перебувають у центрі масштабної програми ядерної модернізації, що включає розробку ядерних боєголовок малої потужності. Китай розширює свої ядерні сили, відмовившись від багаторічної політики мінімального стримування. Велика Британія та Франція теж нарощують ядерний потенціал. Пакистан та Індія збільшують свої ядерні арсенали, а Іран має достатньо ресурсів для створення атомної бомби. Що більше країн підуть цим шляхом, то більше стимулів матимуть інші держави, щоб послідувати їхньому прикладу. Наприклад, ядерний потенціал Ірану змусить Туреччину, Саудівську Аравію та Єгипет переглянути неядерний статус. На жаль, пише Даадлер, дія Єдиної угоди про стримування ядерного потенціалу закінчується через чотири роки, і жодних ознак нових переговорів, спрямованих на стабілізацію глобального ядерного порядку, немає.

В окупованому Херсоні росія захоплює інтернет, пише Wired. За даними видання, із 30 травня весь інтернет-трафік у Херсоні маршрутизується через потужну путінську машину онлайн-цензури. З початку повномасштабного вторгнення відключення інтернету та мережевої інфраструктури стало стандартною російською тактикою та одним з інструментів контролю над інформаційним потоком. Росіяни беруть під контроль системи зв’язку в кілька способів: спочатку війська фізично захоплюють обладнання, потім наказують українським співробітникам переналаштувати мережі через підконтрольних фсб інтернет-провайдерів. Також рф намагається контролювати мобільний зв’язок: після припинення роботи українських операторів стільникового зв’язку в Херсоні продають нові безіменні чисті сім-картки. Отримання повного контролю над інтернетом дозволить кремлю читати електронні листи людей, перехоплювати текстові повідомлення та стежити за іншими комунікаціями, пише Wired. Обмеження інформації, яку можуть отримати люди, теж буде використано як потужний пропагандистський інструмент, що сигналізує про намір росії залишитися в Херсоні надовго.