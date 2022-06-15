Гелікоптери росіян з території рф випустили пʼять ракет по Глухову на Сумщині, є загиблий
- Автор:
- Юля Шередега
- Дата:
-
Ecevit Şah / Facebook
Увечорі росіяни випустили по Сумщині пʼять ракет, загинула одна людина. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Близько восьмої години вечора два ворожі гелікоптери з території росії випустили пʼять ракет по околицях Глухова.
Ракета влучила в житловий будинок, одна людина загинула, шестеро поранені.
Раніше росіяни двічі обстріляли Новослобідську громаду. Гатили з мінометів та артилерії.
На одній з ґрунтових доріг на російській міні (ймовірно, ТМ-62) підірвалася автівка.
Троє людей загинули на місці, одна людина поранена і наразі перебуває в лікарні.
Після 14-ї години поодинокі постріли були по Есманьській та Білопільській громадах.