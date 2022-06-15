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Головнокомандувач ЗСУ Залужний: У Луганській області росія намагається атакувати одночасно на девʼяти напрямках

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»

На півночі Луганської області росія зосередила свої основні ударні сили та намагається атакувати одночасно на девʼяти напрямках. Про це ввечері 15 червня повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Так, росіяни наступають з півдня на північ на напрямках:

На цих напрямках росія застосовує авіацію, реактивні системи залпового вогню й артилерію. Сєвєродонецьк — ключова точка в системі оборонної операції Луганської області.