Головнокомандувач ЗСУ Залужний: У Луганській області росія намагається атакувати одночасно на девʼяти напрямках
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
На півночі Луганської області росія зосередила свої основні ударні сили та намагається атакувати одночасно на девʼяти напрямках. Про це ввечері 15 червня повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
Так, росіяни наступають з півдня на північ на напрямках:
- Попасна — Комишуваха й далі на Лисичанськ;
- Попасна — Миколаївка;
- Попасна — Берестове;
- з півночі на південь на напрямку Богородичне — Словʼянськ;
- Ізюм — Словʼянськ;
- Попасна — Світлодарськ;
- зі сходу на захід у напрямку Сєвєродонецьк — Лисичанськ;
- Сєвєродонецьк — Метьолкіне;
- Тошківка — Комишуваха.
На цих напрямках росія застосовує авіацію, реактивні системи залпового вогню й артилерію. Сєвєродонецьк — ключова точка в системі оборонної операції Луганської області.
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