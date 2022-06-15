США відправлять Україні системи HIMARS до кінця червня

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США відправлять Україні сучасні реактивні системи залпового вогню HIMARS до кінця червня. Українські військові вже завершили навчання.

Про це на брифінгу повідомив очільник Обʼєднаного комітету штабів армії США Марк Міллі.

«До кінця місяця ми передамо системи HIMARS, боєприпаси та підготовлений екіпаж для операційного застосування в обороні України», — зазначив він.

За словами Міллі, Штати вже забезпечили навчання 420 українців на гаубицях М777, 300 — на самохідних гаубицях М109, 129 — на бронетранспортерах М113, ще 100 — на безпілотниках, 60 — на HIMARS.

Крім цього, Міллі зазначив, що Україна вже отримала 97 тисяч протитанкових систем. Це більше за кількість танків у будь-якої країни світу.