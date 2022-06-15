FT: Лідери Німеччини, Франції та Італії таки приїдуть до Києва 16 червня. Вони говоритимуть про статус кандидата на вступ до ЄС

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Премʼєр-міністр Італії Маріо Драгі, президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц таки приїдуть до Києва 16 червня. Вони обговорюватимуть надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Про це пише Financial Times із посиланням на власні джерела.

Офіційно жодна зі сторін не підтверджує візит трьох європейських лідерів, однак джерела «Бабеля» повідомляють, що принаймні Макрон точно буде 16 червня в Києві та разом із Зеленським проведе заходи для ЗМІ.

Приїзд Макрона, Шольца та Драгі відбудеться за день до очікуваного ухвалення висновку Єврокомісії щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. За даними джерел видання, Єврокомісія планує рекомендувати надати Україні статус кандидата за умови виконання певних реформ, що стосуються верховенства права та боротьби з корупцією.

Водночас наразі невідомо, чи ці умови потрібно виконати для отримання статусу кандидата або вже після його отримання для початку офіційних переговорів про вступ. Дипломати у Брюсселі вважають, що мета візиту трьох європейських лідерів до Києва — переконати інші держави ЄС надати статус кандидата Україні вже зараз, а умови виконувати перед початком переговорів про вступ.