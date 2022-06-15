Міністр оборони США перелічив кількість техніки, яку отримає Україна

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Міністр оборони США Ллойд Остін за підсумками третьої зустрічі у Брюсселі Контактної групи з питань оборони України повідомив, яку саме зброю вона отримає від Штатів.

Так, ідеться про:

18 одиниць 155-мм гаубиць;

36 тисяч 155-мм снарядів;

18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;

додаткові снаряди до HIMARS;

4 автомобілі для ремонту техніки;

дві системи берегової охорони із ракетами Harpoon;

тисячі захищених радіостанцій;

тисячі оптичних пристроїв, зокрема і нічного бачення.

Крім цього, Німеччина пообіцяла надати Україні три РСЗВ Mars, Словаччина — гелікоптери Мі-17, а Канада, Польща та Нідерланди — артилерію.

Міністр оборони США Ллойд Остін пояснив, що військова допомога зараз фокусується на тому, що потрібно Україні просто зараз, адже потреби на фронті змінюються кожної хвилин.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що зараз цифри щодо кількості зброї дають перевагу росії, але її військові стикаються із проблемами моралі, лідерства та постачання зброї та запасів. Також, за його словами, росіяни використовують артилерію, аби просто стріляти — без досягнення військових цілей. Українці, своєю чергою, використовують кращі артилерійські підходи для атак на росіян, аби ефективніше з ними боротись. Так, росіяни втратили уже близько 30% своїх усіх бойових ресурсів.

«Боротьба на Донбасі триває з 16 квітня. Росія повільно та непомітно просувається. Зараз під питанням Луганська область, де відбувається найбільше бойових дій. Так, 3/4 міста Сєвєродонецьк наразі окуповано, але Україна відвойовує вулицю за вулицею», — додав Міллі.