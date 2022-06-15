Президент США Джо Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні — на $1 мільярд

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Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму $1 мільярд.

Про це 15 червня оголосив Білий дім після телефонної розмови Байдена та президента України Володимира Зеленського.

Один мільярд доларів піде на додаткові артилерійські та берегові засоби оборони, а також боєприпаси для артилерійських та сучасних ракетних систем, які необхідні для операцій на Донбасі.

Штати також надають додаткову гуманітарну допомогу у розмірі $225 мільйонів — у вигляді питної води, критично важливих предметів медичного призначення та медичної допомоги, продуктів харчування, житла та грошей для сімей для придбання предметів першої необхідності.