Netflix запускає реаліті-шоу на основі серіалу «Гра в кальмара». Призовий фонд — рекордний

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Getty Images / «Бабель»

Стримінговий сервіс Netflix запускає реаліті-шоу «Гра в кальмара. Виклик». Компанія обіцяє найбільший акторський склад (456 людей) та найбільший в історії одноразовий грошовий приз у розмірі $4,56 мільйона.

Шоу складатиметься з 10 епізодів. Гравці братимуть участь у низці змагань, «навіяних серіалом, з несподіваними доповненнями». Їхні стратегії, альянси та особистість кожного пройдуть через випробування на міцність мірою того, як навколо будуть усувати конкурентів.

Для учасників встановили віковий поріг — не молодше 21 року, усі вони мають говорити англійською. Зйомки відбудуться на початку 2023 року і триватимуть близько чотирьох тижнів. Набір відкритий тут.

«Гра в кальмара» є найпопулярнішим серіалом Netflix за всю історію сервісу: за перші 28 днів після премʼєри у вересні 2021 року його переглянули понад 1,65 мільярда годин. 12 червня 2022 року стало відомо, що серіал офіційно продовжили на другий сезон.