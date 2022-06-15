Netflix запускає реаліті-шоу на основі серіалу «Гра в кальмара». Призовий фонд — рекордний
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Стримінговий сервіс Netflix запускає реаліті-шоу «Гра в кальмара. Виклик». Компанія обіцяє найбільший акторський склад (456 людей) та найбільший в історії одноразовий грошовий приз у розмірі $4,56 мільйона.
Шоу складатиметься з 10 епізодів. Гравці братимуть участь у низці змагань, «навіяних серіалом, з несподіваними доповненнями». Їхні стратегії, альянси та особистість кожного пройдуть через випробування на міцність мірою того, як навколо будуть усувати конкурентів.
Для учасників встановили віковий поріг — не молодше 21 року, усі вони мають говорити англійською. Зйомки відбудуться на початку 2023 року і триватимуть близько чотирьох тижнів. Набір відкритий тут.
«Гра в кальмара» є найпопулярнішим серіалом Netflix за всю історію сервісу: за перші 28 днів після премʼєри у вересні 2021 року його переглянули понад 1,65 мільярда годин. 12 червня 2022 року стало відомо, що серіал офіційно продовжили на другий сезон.
- «Гра в кальмара» — це південнокорейський трилер про виживання, дія якого відбувається в сучасному Сеулі. Групі з 456 людей пропонують зіграти в серію дитячих ігор з шансом виграти величезну суму грошей, але в разі програшу вони загинуть.