Суд ЄС скасував мільярдний штраф для Qualcomm за чипи у продуктах Apple

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Apple

Китайський виробник процесорів Qualcomm виграв суд проти Європейського Союзу, який оштрафував компанію майже на мільярд євро.

Про це пише The Verge.

Штраф був накладений ще у 2018 році. Тоді Єврокомісія заявила, що Qualcomm з 2011 по 2016 рік заплатила компанії Apple «мільярди доларів», щоб тільки її чипи використовувались у всіх iPhone та iPad, а конкурентів, як-от Intel, позбавили такої можливості.

Суд загальної юрисдикції ЄС скасував це рішення. «Кілька процедурних порушень вплинули на права Qualcomm на захист і визнають недійсним аналіз Єврокомісії щодо поведінки, яку закидали Qualcomm», — заявили судді.

«Суд також дійшов висновку, що Єврокомісія не надала аналізу, який би доводив, що відповідні платежі фактично зменшили стимули Apple переходити до конкурентів Qualcomm», — додали судді.