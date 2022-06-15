ЄС домовився з Єгиптом та Ізраїлем про поставки газу до Європи

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Європейський Союз уклав меморандум з Єгиптом та Ізраїлем про збільшення експорту газу до Європи. Документ підписали в Каїрі.

Про це пише пресслужба Єврокомісії.

Природний газ з Близького Сходу, а також безпосередньо з Єгипту та Ізраїлю постачатимуть за допомогою єгипетської системи поставок зрідженого газу.

«Сторони працюватимуть разом над стабільним постачанням природного газу таким чином, щоб це відповідало довгостроковим цілям декарбонізації, і на основі ринкових цін», — йдеться в заяві.

Крім цього, ЄС, Ізраїль та Єгипет співпрацюватимуть у питанні відновлювальних джерел енергії та поставок водню.

Європейський Союз у рамках своєї програми REPowerEU намагається диверсифікувати поставки енергоресурсів, щоб зменшити залежність від росії. Для цього в ЄС шукають альтернативні канали поставок і планують серйозно інвестувати у відновлювальні джерела енергії.