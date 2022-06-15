Суд заборонив Соціалістичну партію України

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Восьмий апеляційний суд Львова заборонив Соціалістичну партію України.

Про це повідомляє рух «Чесно».

Згідно з рішенням суду, майно Соціалістичної партії та всіх її осередків передадуть державі. Рішення можна оскаржити у Верховному суді.

Соціалістична партія стала сьомою політсилою, яку заборонили як проросійську. До цього суд виніс таке рішення щодо партій «Опозиційний блок», «Соціалісти», «Справедливість і та розвиток», «Держава», «НАШІ» та «Блоку володимира сальдо». Відповідні рішення суд ухвалив 8, 13 та 14 червня.