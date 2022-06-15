Нідерланди запустили обмін гривні на євро для українських біженців
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Aquiles Carattino / Unsplash
Центральний банк Нідерландів та Нацбанк України запустили для українських біженців програму обміну готівкової гривні на євро.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Українці зможуть обміняти гривні у відділеннях компанії GWK Travelex у сумі до 10 тисяч грн на одну особу. Для цього потрібно буде пред’явити український паспорт, ID-картку України або документ іноземця чи резидента, виданий у Нідерландах.
Програма обміну готівкової гривні вже працює у Польщі, Німеччині, Бельгії, Швеції та Італії.