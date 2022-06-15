У росії дефіцит на ринку безпілотників — «удару» завдала китайська DJI

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Guille . / Flickr

На російському ринку безпілотних літальних апаратів виник дефіцит, а ціни в окремих сегментах зросли втричі.

Про це пише російський «Коммерсант».

Дефіцит почався з початку повномасштабного військового вторгнення в Україну і почав стрімко набирати оберти через відмову іноземних компаній працювати з рф.

Один з учасників ринку розповів, що найбільшого удару завдала китайська компанія DJI, яка припинила поставки до росії. За його словами, DJI займає 90% ринку дронів.

У російському центрі аналізу стратегій та технологій заявили, що на дефіцит вплинули і громадські ініціативи щодо купівлі дронів для військ рф.

Крім того, з лютого безпілотники подорожчали на 30% (аналогічно цінам на електроніку), однак у професійному сегменті ціни зросли втричі.