Під вогнем росіян минулої доби опинилися три райони Миколаївської області. Поранені 19 людей

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Війська росії продовжують обстрілювати Миколаївщину. Під обстрілами опинилися громади Баштанського, Вознесенського і Миколаївського районів області.

Про це повідомила голова Миколаївської ОВА Ганна Замазєєва.

Від російських атак постраждали Широківська, Березнегуватська, Шевченківська, Галіцинівська та Прибужанівська громади.

За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 19 людей. Дітей серед постраждалих немає. Усіх поранених доставили у лікарні. Їм надають необхідну допомогу.