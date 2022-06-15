Війська рф знову обстрілювали Харківську область — поранені семеро людей. У Харкові було тихо

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Минулої доби російські окупанти продовжили атакувати Харківську область. На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. У Харкові обстрілів не було.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у Харківському районі області через обстріли сталася лісова пожежа. У селах Чугуївського району ворожі снаряди пошкодили будинки, господарські будівлі та гаражі.

Також росіяни вночі обстріляли Золочівську громаду — пошкодили адміністративну будівлю одного з підприємств, там спалахнула пожежа. В Ізюмському районі під удар також потрапило підприємство. Воно зайнялося через обстріли.

За добу в області поранення отримали семеро мирних мешканців. У Чугуївському районі травмовані четверо, одна людина постраждала в Ізюмському районі, а у Харківському районі поранення отримали двоє мирних мешканців.

На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку бої йдуть за населений пункт Рубіжне. У районі Ізюму теж тривають бої.