Ранкове зведення Генштабу: Війська росії провалили штурм семи населених пунктів. Тривають бої на чотирьох напрямках

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Генеральний штаб України опублікував ранкове зведення щодо ситуація на фронті станом на 14 червня. Наразі ситуація така:

На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів збройних сил білорусі облаштовують позиції і ведуть розвідку.

На Сіверському напрямку росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сопич, Баранівка, Уланове та Бачівськ Сумської області.

На Харківському напрямку підрозділи противника, за підтримки вертольотів, намагалися не допустити подальшого просування ЗСУ до державного кордону. Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Перемога, Руська Лозова, Стара Гнилиця, Байрак, Верхній Салтів та Замулівка, а також завдав авіаудару неподалік Мосьпанового. Тривають бої в районі пункту Рубіжне.

На Слов’янському напрямку війська росії зосереджуються на продовженні наступу на Слов’янськ. Ворог обстріляв райони пунктів Шевелівка, Вірнопілля, Грушуваха, Нова Павлівка, а також завдав авіаудару поблизу Гусарівки. Штурм в районах населених пунктів Богородичне та Долина наші воїни успішно відбили. У напрямку Краснопілля тривають бої.

На Донецькому напрямку ворог обстріляв з артилерії пункти Устинівка, Тошківка, Нью-Йорк, Новомихайлівка, Антонівка та Кам’янські Дачі.

На Лиманському напрямку були обстріли неподалік Сидорового, Маяків та Закітного.

На Сєвєродонецькому напрямку противник руйнував за артилерії цивільну інфраструктуру в районах пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка, Борівське, Метьолкіне. Ворожа армійська авіація завдала авіаудару поблизу Білої Гори. Тривають бої у Сєвєродонецьку та Тошківці.

На Бахмутському напрямку ворог вів обстріли позицій ЗСУ в районах Спірного, Яковлівки, Покровського, Клинового та Новолуганська. Наступ росіян у районах Миколаївки, Золотого-3, Новолуганського, Берестового захлинувся — ворог зазнав втрат та відійшов. Наразі росіяни штурмують Врубівку.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили наступ у районі пункту Шевченко.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах пунктів Піски, Авдіївка, Іль’їнка, Мар’їнка, Антонівка, Червоне та Новосілка. Також завдав авіаудару неподалік Кам’янського.

На Південнобузькому напрямку ворог обстріляв населені пункти Тополине, Лепетиха, Березнегувате, Кобзарці, Шевченкове, Посад-Покровське та Лупареве. Завдав авіаудару поблизу Князівки.

У Чорному морі перебувають три носії крилатих ракет типу «Калібр».