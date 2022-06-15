Війська росії обстріляли місто Апостолове. Загинули четверо людей

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У ніч з 14 на 15 червня російські війська з реактивних залпових систем «Ураган» обстріляли місто Апостолове у Дніпропетровській області.

Про це повідомив міський голова Андрій Оса.

Внаслідок обстрілу загинули мінімум четверо людей. Наслідки обстрілу вже поверхнево ліквідували. Зранку на місці мають працювати вибухотехніки і правоохоронці.

Оса закликає жителів міста бути обережними, оскільки всі місця обстрілів поки що невідомі.

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що в місті місто Апостолове обстрілом пошкоджено 10 приватних будинків і лікарню. Усі четверо загиблих — чоловіки. Є один травмований.