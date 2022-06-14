У столичному готелі Fairmont Grand відбудеться благодійна виставка українських митців

Новини

У столичному Fairmont Grand Hotel Kyiv 16 червня відбудеться благодійна виставка робіт українських авторів. Мета заходу — зібрати кошти для тих митців, які їх потребують.

Виставку організовує фонд Artists Support Ukraine (ASU). Ініціатива покладе початок серії соціально-культурних мистецьких акцій.

Виставка українських митців демонструється по всьому світу, щоб підтримати Україну та її культурну спільноту: художників і працівників культури, які залишилися в гарячих точках України і потребують допомоги. Як розповідають засновники проєкту Володимир Кадигроб та Катя Тейлор, міжнародні культурні осередки створюють готові до друку експозиції у своїх країнах. Тож Fairmont Grand Hotel Kyiv долучився до проєкту, аби підтримати благодійну місію.

На виставці представлені роботи українських сучасних художників, які були підкріплені їхніми особистими розповідями про війну. Серед митців — Алевтина Кахідзе, Влада Ралко, Антон Логов, Олексій Сай, Ігор Гусєв, Олександра Ковальова, Маша Рєва та інші.