Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ відбили штурм та завдали росіянам втрат біля села Берестове, бої йдуть поблизу Золотого та у Сєвєродонецьку
- Автор:
- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Генеральний штаб ЗСУ опублікував щоденне зведення станом на 18:00:
- На Волинському та Поліському напрямках активних дій з боку військ рф не було. Збройні сили білорусі проводили навчання з підрозділами сил спеціальних операцій.
- На Сіверському напрямку росія обстрілює прикордонні райони з мінометів, зокрема цивільну інфраструктуру в районі Михальчиної Слободи Чернігівської області.
- На Харківському напрямку ворог намагається утримати зайняті рубежі. Російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Дементіївка, Руська Лозова, Мосьпанове та Базалівка. Росіяни дистанційно замінували місцевість у районах населених пунктів Байрак, Перемога і Шестакове. Війська рф штурмують поблизу Рубіжного, бої тривають.
- На Слов’янському напрямку армія рф систематично обстрілює з артилерії райони населених пунктів Тетянівка, Чепіль, Долина, Дібрівне та Богородичне.
- На Лиманському напрямку активних дій росіяни не проводили. Обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру в районі Сіверська.
- На Сєвєродонецькому напрямку російські військові обстріляли цивільну інфраструктуру Сєвєродонецька, Лисичанська, Білої Гори, Устинівки, Тошківки та інших. Завдали авіаудару з вертольотів поблизу Метьолкіного.
- Ворог веде штурм міста Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. Росіяни перегруповуються та намагаються посилити угруповання військ.
- На Бахмутському напрямку російські окупанти обстріляли українські війська з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Миколаївка, Берестове, Врубівка, Покровське та Нью-Йорк. Війська рф завдали авіаудару неподалік Білогорівки.
- У районі села Берестове українські воїни відбили російський штурм, завдали ворогу втрат та змусили відійти на раніше зайняті позиції. Росіяни штурмують у районі населеного пункту Золоте, бої тривають.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру неподалік Авдіївки, Мар’їнки та Гуляйполя. Ворог завдав ударів штурмовою та армійською авіацією в районах населених пунктів Срібне та Малі Щербаки. Проводив розвідку боєм поблизу Павлівки.
- На Південнобузькому напрямку російські армійці обстрілювали підрозділи українських військ та намагалися вести контрбатарейну боротьбу.
- У районах населених пунктів Трудолюбівка, Токареве, Баштанка, Квітневе, Луч, Таврійське, Олександрівка російські окупанти обстрілювали інфраструктуру з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Противник веде розвідку з безпілотників. Росіяни дистанційно замінували окремі ділянки річки Інгулець та продовжують облаштовувати позиції.
- На Бессарабському напрямку ситуація без суттєвих змін.