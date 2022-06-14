В Україні заборонили вже 6 проросійських партій. Останньою — політсилу херсонського колабораціоніста сальдо

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Малолєтка Євген / УНІАН

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність партії «Блок Володимира Сальдо» — колабораціоніста, який очолив окупаційну владу в Херсонській області.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Усього в Україні заборонені 6 проросійських політсил. Це «Опозиційний блок», «Соціалісти», «Справедливість та розвиток», «Держава», «НАШІ» та «Блок Володимира Сальдо». Відповідні рішення суд приймав 8, 13 та 14 червня.

«Вказані політичні сили здійснювали антиукраїнську діяльність, пропагували війну, а також створювали реальні загрози для суверенітету і територіальної цілісності України. Представники цих партій сприяли насильству та злочинам, спрямованим на незаконне захоплення державної влади, а також допомагали ворогу і займались колабораціоністською діяльністю», — заявили в СБУ.