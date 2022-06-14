Bloomberg: США таємно спонукають компанії закуповувати більше російських добрив

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Американський уряд таємно спонукає компанії закуповувати та перевозити якомога більше російських добрив. Так у США хочуть запобігти глобальній продовольчій кризі.

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Видання зазначає, що наразі США опинилися перед вибором, як продовжувати економічний тиск на росію, але не сильно нашкодити світовій економіці. Експорт добрив із рф, яка є одним із найбільших світових постачальників, вже впав на 24%.

У червні Штати відправили свого представника під егідою ООН на перемовини до росії, щоб обговорити такі поставки. Такі непублічні зусилля мають на меті розблокувати постачання добрив, зерна та іншої сільськогосподарської продукції з росії та України.

Євросоюз та США запровадили винятки на торгівлю з росією у питанні добрив, але багато компаній досі утримуються від цього, тому що бояться санкцій. Через це у світі сильно зросли ціни на продовольство.

За даними джерел видання, у кремлі закликали США надати компаніям гарантії, що проти них не будуть введені санкції.