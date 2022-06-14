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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив ще одну проросійську партію. Йдеться про політичну силу «Держава».

Про це повідомляється на сторінці суду у Facebook.

«Інформуємо про те, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність політичної партії «Держава»; кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави», — йдеться у повідомленні.

Партія «Держава» входила до переліку заборонених політсил, які оприлюднили в РНБО. Ця партія була зареєстрована у 1999 році і згодом виступала разом із Прогресивною соціалістичною партією Наталії Вітренко.

Свого часу партію «Держава» очолював колишній генпрокурор та нардеп Геннадій Васильєв. Офіційно партія виступала за «обʼєднання словʼянських народів», скасування закону про декомунізацію, була проти руху України до ЄС і НАТО, а також хотіла запровадити в Україні російську мову другою державною.