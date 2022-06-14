Українці можуть обміняти посвідчення водія на документ європейського зразка. Як це зробити

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Daniel von Appen / Unsplash

У сервісних центрах МВС відтепер можна обміняти посвідчення водія на документ європейського зразка.

Наразі замість піктограм, приміром, окуляри, на посвідченні водія розміщені коди, що теж використовуються в європейському водійському посвідчені.

Також у посвідченнях водія є відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду «78».

Отже, якщо ви хочете мати європейський документ, обмінюйте своє старе посвідчення у сервісних центрах МВС.

Для обміну посвідчення водія необхідно надати: