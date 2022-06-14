Суд заборонив партію екснардепа Євгенія Мураєва «Наші»
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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tov_sergeant / Wikipedia
Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова заборонив партію «Наші», яку Мін’юст визнав проросійською. Очільником цієї партії є екснардеп Євгеній Мураєв.
Про це повідомляє рух «Чесно».
За рішенням суду, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень перейдуть у власність держави.
Це вже четверта партія, заборонена судом останнім часом.