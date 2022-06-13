Уряд заборонив експорт газу, вугілля та мазуту

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Светлицький Сергій / УНІАН

Кабінет міністрів заборонив експорт низки енергоресурсів, зокрема газу, вугілля та мазуту. Він скасував всі квоти, які існували на ці товари.

Про це йдеться у постанові уряду № 666 від 10 червня.

Кабмін зменшив до нуля квоти на продаж за кордон мазуту та природного газу власного видобутку. Також уряд призупинив експорт камʼяного вугілля, антрациту та твердого палива, одержаного із кам’яного вугілля (крім коксівного вугілля).

Такі кроки Кабмін, найімовірніше, робить для накопичення енергоресурсів перед початком опалювального сезону. Уряд доручив накопичити не менше ніж 19 млрд куб. м газу в українських газосховищах та довести обсяги вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ до щонайменше 2 млн тонн.