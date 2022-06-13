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У прикордонних районах Чернігівської, Рівненської, Київської, Житомирської та Сумської областей запровадили додаткові режимні обмеження

Автор:
Юля Шередега
Дата:

МВС

У межах контрольованих прикордонних районів Чернігівської, Рівненської, Київської, Житомирської та Сумської областей запровадили додаткові тимчасові режимні обмеження, повідомили в Держприкордонслужбі.

У межах зазначених вище районів заборонено пересуватися цивільним особам у смузі місцевості вздовж державного кордону завширшки один кілометр, окрім територій населених пунктів, які прилягають до державного кордону.

Також у межах решти території контрольованого прикордонного району (до 20 км від державного кордону) заборонено:

Крім цього, в межах контрольованих прикордонних районів заборонено організовувати полювання, а також носити військову форму одягу (будь-яких елементів військової форми одягу) цивільному населенню, окрім складових сил безпеки та оборони.