У прикордонних районах Чернігівської, Рівненської, Київської, Житомирської та Сумської областей запровадили додаткові режимні обмеження

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МВС

У межах контрольованих прикордонних районів Чернігівської, Рівненської, Київської, Житомирської та Сумської областей запровадили додаткові тимчасові режимні обмеження, повідомили в Держприкордонслужбі.

У межах зазначених вище районів заборонено пересуватися цивільним особам у смузі місцевості вздовж державного кордону завширшки один кілометр, окрім територій населених пунктів, які прилягають до державного кордону.

Також у межах решти території контрольованого прикордонного району (до 20 км від державного кордону) заборонено:

пересуватись людям та транспорту (окрім автомобілів екстреної медичної допомоги), проводити всі види робіт поза населеними пунктами з 21:00 до 06:00;

здійснювати будь-які польоти легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптерів та інших безпілотних літальних апаратів, повітряних безмоторних засобів пересування;

рибалити, проводити різного роду відпочинок, плавати на будь-яких плавзасобах по річках, озерах, інших водоймах;

пересуватися та перебувати у лісових масивах та лісосмугах (за винятком працівників відповідних установ та організацій, на яких покладено обов’язки контролю за збереженням природних ресурсів, а їхнє пересування та перебування в лісових масивах та лісосмугах здійснювати після інформування начальників підрозділів охорони державного кордону не пізніше, ніж за 2 години до початку робіт та негайного інформування після їх закінчення).

Крім цього, в межах контрольованих прикордонних районів заборонено організовувати полювання, а також носити військову форму одягу (будь-яких елементів військової форми одягу) цивільному населенню, окрім складових сил безпеки та оборони.