Події 13 червня: окупанти вдарили ракетами по Прилуках, на Донбасі ЗСУ потроху просувають фронт уперед, окупантам не вдалося зібрати масовку на концерти в Херсонській області

Новини

Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

Напередодні ЗСУ на півдні завдали кілька ударів по ворожих позиціях, влучили в скупчення ворога та склад боєприпасів. Окупанти завдали авіаудару по місту Бахмут у Донецькій області. Вибухова хвиля вибила шибки в багатьох житлових будинках, у деяких з них заклинило залізні вхідні двері. Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій України намагаються розрізати двері. У Дніпропетровській області ворог ударив з «Ураганів» по житлових кварталах Зеленодольської громади. Пошкоджені та зруйновані будинки. Території обстрілів засіяні касетними боєприпасами. Росіяни завдали ракетного удару по Прилуках — по місту вдарили три ракети.

ЗСУ за останні два тижні посунули ділянку фронту на Донбасі на 15 км. Українські військові звільнили три села та знищили ворожу техніку. Наразі ці села в «сірій» зоні, але під повним контролем захисників.

Боротьба за Сєвєродонецьк триває. Росіяни нищать квартал за кварталом. У старих районах міста багатоповерхівки зруйновані практично під нуль, одну із них розбито на чотири частини. Кілька снарядів влучили в очисні споруди міста. Територія заводу «Азот» також перебуває під обстрілом, окупанти тричі відкривали по ньому вогонь. У бомбосховищах «Азоту» перебувають люди.

Мер Святогірська володимир бандура перейшов на бік «днр». Він зустрівся з ватажком російського утворення пушиліним, і той призначив його головою адміністрації. Пушилін заявив, що давно на зв’язку з мером.

Правозахисна організація Amnesty International зазначає у своєму звіті, що війська росії цілеспрямовано обстрілювали Харків забороненими касетними боєприпасами. Від них загинули сотні мирних жителів. Задокументовано щонайменше 28 випадків невибіркових ударів касетними снарядами. Росія факт застосування заборонених боєприпасів неодноразово заперечувала.

Україні потрібно 100 реактивних систем залпового вогню західного зразка, щоб перейти у контрнаступ та звільнити захоплені росією території. Про це заявив радник міністра оборони України Юрій Сак. Сьогодні Україна отримала і вже використовує на передовій 150 гаубиць калібру 155 мм, проте потребує більшої кількості далекобійних артилерійських систем.

Учасники Світової організації торгівлі, серед яких Євросоюз та США, підписали спільну заяву щодо підтримки України, проти якої Кремль розв’язав неспровоковану війну. Українській державі пообіцяли, зокрема, допомогти з експортом зерна.

Україна у травні експортувала залізницею 800 тис. тонн зернових та досягла логістичної «стелі». Про це повідомив голова УЗ Олександр Камишін у коментарі виданню Forbes.

Китай запевняє, що не допомагав росії у війні проти України. Китайський міністр оборони Вей Фенхе каже, що відносини між країнами є «партнерством, а не союзом», а Китай ніколи не надавав росії матеріальної підтримки». При цьому міністр назвав США винними в ескалації конфлікту.

На захоплених територіях Херсонської області окупанти організували святкування «дня росії», але місцеві мешканці проігнорували заходи. Радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань в ефірі «Радіо Свобода» розповів, що окупанти заманювали людей продуктовими наборами, і це не спрацювало.

У Берліні та Парижі поки не підтверджують дату візиту канцлера Олафа Шольца та президента Емманюеля Макрона до Києва. Розглядається декілька варіантів, на сьогодні нічого не вирішено. У неділю італійська газета La Stampa повідомила, що Шольц, Макрон та голова уряду Італії Маріо Драгі відвідають Київ 16 червня.