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Застосунок Facebook тепер доступний українською мовою для iOS. Крім того, незабаром буде доступна українська версія застосунку Messenger для iOS. Про це повідомив Михайло Федоров.

Також якщо робоча мова смартфона — українська, то застосунок Facebook автоматично перейде на неї через деякий час.

«І також є класна новина для поціновувачів Instagram. Невдовзі функція Reels, яка дозволяє користувачам записувати відео довжиною в 15 секунд і додавати до них музику та візуальні ефекти, буде доступна в Україні», — написав Федоров.