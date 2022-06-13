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Вечірне зведення Генштабу: росія посилює свої війська на Криворізькому напрямку, армія рф безуспішно штурмувала у напрямку Словʼянська

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Генеральний штаб ЗСУ опублікував щоденне зведення станом на 18:00: