Вечірне зведення Генштабу: росія посилює свої війська на Криворізькому напрямку, армія рф безуспішно штурмувала у напрямку Словʼянська
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Генеральний штаб ЗСУ опублікував щоденне зведення станом на 18:00:
- На Волинському та Поліському напрямках — без особливих змін.
- На Сіверському напрямку війська рф обстріляли з мінометів і гранатометів райони Запсілля Сумської області. А також гатили по Гірську і Грем’ячу Чернігівської області.
- На Слобожанському напрямку росія систематично обстрілює позиції українських військ та веде повітряну розвідку.
- На Харківському напрямку російські військові намагаються порушити логістичні маршрути постачання українських військ, які діють на Слов’янському напрямку.
- На Слов’янському напрямку росіяни здійснили спробу штурму у Богородичному, успіху не мали, відійшли, закріплюються у північно-західній частині села.
- На Донецькому напрямку російські окупанти перегруповуються та посилюються, намагаються оточити українські підрозділи у районі Лисичанська, Привілля, Сєвєродонецька, Борівського.
- На Лиманському напрямку ворог активних дій не вів.
- На Сєвєродонецькому напрямку російські війська вели штурм, щоб захопити Сєвєродонецьк, наступали на позиції українських військ у районі Метьолкіного, успіху не мали.
- На Бахмутському напрямку ворог обстрілював позиції українських військ із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Росіяни вели бойові дії на напрямках населених пунктів Тошківка — Устинівка, Оріхове — Золоте, Комишуваха — Врубівка, Василівка — Білогорівка, Ниркове — Миколаївка, Доломітне — Новолуганське, успіху не мали.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни вели обстріли із застосуванням мінометів, ствольної та реактивної артилерії.
- На Південнобузькому напрямку росіяни ведуть оборону. Основні зусилля зосереджують на веденні розвідки, контрбатарейній боротьбі, нарощують резерви та системи протиповітряної оборони на напрямку, облаштовують позиції.
- Армія росії посилює угруповання військ, що діє на Криворізькому напрямку.
- На Бессарабському напрямку ситуація без суттєвих змін.
- Росія має суттєві проблеми з комплектуванням підрозділів, що здійснюють штурм у Донецькій та Луганській областях.