У росії оштрафували Wikipedia за відмову видаляти статті про війну в Україні

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У росії оштрафували онлайн-енциклопедію Wikipedia за те, що там відмовляються видаляти статті про війну в Україні. Компанія планує оскаржити це рішення.

Про це пише Reuters.

Московський суд оштрафував компанію «Фонд Вікімедіа» на 5 мільйонів рублів за відмову видалити нібито дезінформацію про хід бойових дій в Україні. Зокрема, йдеться про статті щодо воєнних злочинів, а також подій у Бучі.

Компанія подала апеляцію на це рішення. Там зазначають, що видалення інформації порушує права людини.

«Це рішення передбачає, що достовірні та перевірені відомості у Wikipedia, які не узгоджуються зі звітами російської влади, є дезінформацією», — заявив заступник головного юрисконсульта «Фонду Вікімедіа» Стівен ЛаПорт.