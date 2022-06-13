Ціни на пальне у США досягли рекордного рівня

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У США ціни на пальне злетіли до рекордного рівня.

Про це пише «Голос Америки».

Вартість пального вперше в історії сягнули $5 за галон (3,8 літра). Рік тому середня ціна галона бензину у США становила $3,07. Відтоді його вартість зросла на 62%.

Видання пояснює, що ціни на пальне впали у розпал пандемії коронавірусу, але згодом почали стрімко зростати після того, як світова економіка стала відновлюватися від кризи. Зростанню цін посприяло й російське вторгнення в Україну. Наразі барель сирої нафти продається в Лондоні та Нью-Йорку за ціною понад $120.

Згідно з урядовими даними, зростання цін на енергоносії потягнуло за собою інфляцію, яка у травні підскочила на 8,6% порівняно з тим самим періодом минулого року, що стало рекордним зростанням за останні 40 років.

Все це ускладнює становище президента Байдена, адже в листопаді американці переобиратимуть усіх членів Палати представників і третину сенаторів. Опитування показують, що виборці називають економіку, інфляцію та високі ціни на бензин серед головних проблем.