«Нафтогаз» домовився про постачання в Україну скрапленого природного газу і «зеленого» водню з Канади

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Нафтогаз

«Нафтогаз України» та компанія Symbio Infrastructure уклали угоду про закупівлю скрапленого природного газу та «зеленого» рідкого водню з Канади.

Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».

Початок роботи проєктів Symbio Infrastructure запланований на 2027 рік. Енергоресурси доставлятимуть на імпортний термінал у транзитну країну Європи, яку погодять сторони.

Засновник й очільник Symbio Infrastructure Джим Ілліч зазначив, що Symbio забезпечить для України конкурентоспроможну енергію за рахунок інноваційної інфраструктури, яка використовує відновлювальні джерела енергії. Це значно зменшить глобальні викиди парникових газів.