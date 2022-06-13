«Нафтогаз» домовився про постачання в Україну скрапленого природного газу і «зеленого» водню з Канади
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- Анна Холоднова
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Нафтогаз
«Нафтогаз України» та компанія Symbio Infrastructure уклали угоду про закупівлю скрапленого природного газу та «зеленого» рідкого водню з Канади.
Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».
Початок роботи проєктів Symbio Infrastructure запланований на 2027 рік. Енергоресурси доставлятимуть на імпортний термінал у транзитну країну Європи, яку погодять сторони.
Засновник й очільник Symbio Infrastructure Джим Ілліч зазначив, що Symbio забезпечить для України конкурентоспроможну енергію за рахунок інноваційної інфраструктури, яка використовує відновлювальні джерела енергії. Це значно зменшить глобальні викиди парникових газів.