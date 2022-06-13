CNN: До іспанського порту прибула перша партія українських зернових через «новий морський шлях» — порти Балтії

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До порту Ла-Корунья в Іспанії прибуло українське судно з 18 тисячами тонн кукурудзи. Це перша партія українських зернових продуктів, яка досягла північно-західної Іспанії «новим морським шляхом» через Балтійське море.

Про це пише CNN.

Уранці понеділка до Іспанії прибуло вантажне судно Alpilla з 18 тисячами тонн кукурудзи. Розвантажувати його будуть до вівторка.

Заступник міністра закордонних справ Дмитро Сенік зазначив, що зараз Україна працює з іншими державами, щоб використовувати їхні порти для експорту товарів. Зокрема домовляються з Польщею та Румунією, щоб вивезти 22 мільйони тонн зерна.

«Це лише невелика кількість кукурудзи, але вона дає можливість імпортувати все, що можливо, з України», — пояснив він.

Російські війська заблокували морський експорт з України — вони захопили порти на Азовському морі, а також стоять у Чорному морі й замінували його, що унеможливлює рух вантажних кораблів із українських портів. Оскільки Україна перебуває на 5 місці у світі за експортом зерна, це спричинить серйозну продовольчу кризу.