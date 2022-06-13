Мер Святогірська перейшов на бік окупантів. Він уже звітував перед пушиліним

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Мер Святогірська володимир бандура перейшов на бік окупантів. Він уже зустрівся з ватажком «днр» пушиліним, який призначив його очільником окупаційної адміністрації.

Про це пушилін сам написав у своєму Telegram-каналі.

Ватажок «днр» зазначив, що був «давно на звʼязку» з бандурою і той нібито весь цей час чекав «звільнення» та підтримував війну в Україні.

За це пушилін призначив бандуру очільником окупаційної адміністрації Святогірська, тому що він «не кинув місто і йому довіряють люди».

Проти самого бандури кілька днів тому Держбюро розслідувань порушило кримінальну справу через державну зраду.