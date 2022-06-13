Поліція розслідує смерть 12 тисяч цивільних українців, які загинули від російського вторгнення

Новини

Getty Images / «Бабель»

Поліція України розслідує кримінальні провадження за фактами загибелі понад 12 тисяч українців — 1 200 тіл ще не ідентифіковані.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко в інтервʼю агентству Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що понад 1 500 цивільних загинули лише на території Київської області.

«У Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці була маса вбитих людей, які лежали прямо на вулицях — снайпери розстрілювали їх із танків, із бронетранспортерів, незважаючи на білі повʼязки, які російські військові змушували людей носити», — сказав голова Нацполіції.

Клименко додав, що багато людей знайшли загиблими у своїх будинках і квартирах: «І коли наші вибухотехніки, експерти-криміналісти, слідчі заходили до квартир, вони знаходили ці тіла. Як правило, ці люди помирали від мінно-вибухових травм».

Скільки людей поховано у братських могилах, наразі невідомо, оскільки щотижня правоохоронці знаходять по декілька тіл.

«У Бучі в одній такій могилі було поховано 116 людей, були поховання менші — по 5—7 осіб. Жителі збирали тіла загиблих та ховали у парках», — додав він.

За словами голови Нацполіції, загалом приблизно 75% загиблих — це чоловіки, близько 2% — діти, решта — жінки.