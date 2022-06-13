«Тисяча гаубиць, 500 танків». Радник голови ОП Подоляк озвучив кількість необхідної Україні зброї
- Автор:
- Олег Панфілович
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U.S. Army
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк озвучив кількість зброї, яка потрібна Україні для паритету у силах з росією.
Про це він написав у Twitter.
За словами Подоляка, Україні потрібно близько тисячі гаубиць калібру 155 мм, 500 танків, 300 реактивних систем залпового вогню, дві тисячі одиниць бронетехніки та тисяча дронів.
«15.06 у Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони. Очікуємо на рішення», — додав Подоляк.
- Раніше у Міноборони заявили, що росія намагається зірвати поставки озброєння в Україну.