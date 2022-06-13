«Тисяча гаубиць, 500 танків». Радник голови ОП Подоляк озвучив кількість необхідної Україні зброї

Новини

U.S. Army

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк озвучив кількість зброї, яка потрібна Україні для паритету у силах з росією.

Про це він написав у Twitter.

За словами Подоляка, Україні потрібно близько тисячі гаубиць калібру 155 мм, 500 танків, 300 реактивних систем залпового вогню, дві тисячі одиниць бронетехніки та тисяча дронів.

«15.06 у Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони. Очікуємо на рішення», — додав Подоляк.