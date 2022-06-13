Британська розвідка: Форсування річок на Донбасі стане одним із визначальних факторів війни
- Автор:
- Софія Телішевська
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Для досягнення успіху на Донбасі росії потрібно форсувати річки або проводити амбітні флангові дії. Ймовірно, найближчими місяцями форсування річок стане визначальним фактором у ході війни.
Про це ідеться у щоденному звіті британської розвідки.
Розвідники зазначають, що ключова 90-кілометрова центральна ділянка лінії фронту на Донбасі проходить річкою Сіверський Донець, форсування якої досі було безуспішним.
У Міноборони зазначили, що українським силам часто вдавалося зносити мости перед відступом. Через це армії рф доводилося намагатися створити складну координацію, необхідну для успішного великомасштабного переходу через річку під вогнем.
- Окупанти зруйнували два мости через річку Сіверський Донець між Сєвєродонецьком та Лисичанськом та ведуть масований обстріл третього, останнього шляхопроводу. Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що росіяни мають прагнути захопити мости, а не руйнувати їх, оскільки раніше вони стикнулися з великими проблемами під час форсування річки Сіверський Донець.