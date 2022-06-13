CREA: За 100 днів війни в Україні Франція та Бельгія збільшили імпорт російських енергоносіїв

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NASA

За 100 днів повномасштабного вторгнення в Україну росія отримала €93 мільярди доходів від експорту енергоносіїв. ЄС, як і раніше, залишається найбільшим покупцем російського газу та нафти — 61% від всього обсягу.

Відповідну аналітику наводить фінський Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).

Найбільшими імпортерами енергоносіїв були:

Китай (€12,6 млрд);

Німеччина (€12,1 млрд);

Італія (€7,8 млрд);

Нідерланди (€7,8 млрд);

Туреччина (€6,7 млрд);

Польща (€4,4 млрд);

Франція (€4,3 млрд);

Індія (€3,4 млрд).

Аналітики наголошують, що від початку вторгнення російські доходи від експорту падають, але залишаються рекордно високими.

Наприклад, у травні цього року порівняно з минулим роком обсяги імпорту знизилися приблизно на 15%.

Індія, Франція, Китай, ОАЕ та Саудівська Аравія збільшили імпорт енергоносіїв із росії, але через накладені санкції кремлю стає все складніше експортувати нафту морем.

Франція збільшила свій імпорт російського зрідженого природного газу настільки, що стала найбільшим його покупцем у світі. Недалеко цьому рейтингу розташувалась і Бельгія. Аналітики наголошують, що згадані угоди не є довгостроковими, тому країни мали можливість відмовитись від них на тлі російської агресії, але не зробили цього.

Загалом імпорт Китаю практично не змінився, Німеччині вдалося трохи скоротити імпорт російської нафти, а Польща і США завдали найбільшого удару по доходах росії, відмовившись від її енергоносіїв.

Литва, Фінляндія та Естонія також досягли значного скорочення імпорту на майже 50%.