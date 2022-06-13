Армія росії вже втратила в Україні 32 300 військових

Новини

Getty / Anadolu Agency / Contributor

Російська армія за минулу добу в Україні втратила ще близько 150 своїх військових. Наразі загальна кількість убитих окупантів зросла до 32 300 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу росіяни недорахувалися двох танків, восьми броньованих машин, трьох артилерійських систем, трьох безпілотників, літака і п’яти одиниць автотехніки.

Ось загальні втрати окупантів у техніці: