Початок тижня в Україні буде спекотним. Дощі очікуються на сході

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Marie-Sophie Tékian / Unsplash

Початок тижня в Україні буде спекотним, але з дощами на крайньому заході і крайньому сході.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

У понеділок, 13 червня, найвища температура, до +32 °С, очікується на сході, півдні та в більшості центральних областей. На заході та півночі країни буде переважно до +29 °С. У Львівській, Волинській, Луганській, Донецькій, Харківській та ще трьох областях пройдуть дощі.

Укргідрометцентр

У вівторок, 14 червня, дощі очікуються майже по всій території України, окрім західних областей. На сході та півдні температура буде від +27 °С до +31 °С. У центрі — від +26 °С до +29 °С. На півночі — від +23 °С до +27°С. На заході буде сонячно, але спека спаде до +25 °С.

Укргідрометцентр

У середу, 15 червня, дощі пройдуть лише на сході країни. Там найвища температура буде в діапазоні від +23 °С до +27 °С. В інших областях середня температура сягатиме +23 °С.