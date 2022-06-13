ISW: Росіяни схибили, коли вирішили руйнувати мости у Сєвєродонецьку

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За минулу добу російські війська продовжували наземні штурми у Сєвєродонецьку та його околицях під прикриттям сильного артилерійського вогню, але станом на 12 червня не встановили повного контролю над містом.

Про це ідеться у щоденному зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Посилаючись на дані Генштабу, аналітики нагадують, що окупанти зруйнували два мости через річку Сіверський Донець між Сєвєродонецьком та Лисичанськом та ведуть масований обстріл третього, останнього шляхопроводу.

Однак в ISW переконані, що росіяни мають прагнути захопити мости, а не руйнувати їх, оскільки раніше вони стикнулися з великими проблемами під час форсування річки Сіверський Донецьк.

Аналітики припускають, що такою «тактикою» окупанти, імовірно, сподіваються заблокувати українських захисників у Сєвєродонецьку, відрізавши їм шлях до відступу. Однак аналітики кажуть, що вигода від захоплення відносно невеликої кількості військових ЗСУ навряд «переважає» за витрати на створення переправи через річку.

На думку експертів ISW, росіяни, ймовірно, розраховують, що зможуть прорватися або в районі Тошківки, або з Попасної на північ, а потім оточити Лисичанськ або атакувати його із західного берега Сіверського Дінця.