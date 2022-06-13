Блок Макрона здобув мінімальну перевагу у першому турі парламентських виборів. Президент Франції ризикує втратити більшість

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За результатами першого туру парламентських виборів у Франції мінімальну перевагу отримав блок президента Емманюеля Макрона, повідомляє МВС країни за підсумками підрахунку 100% бюлетенів.

Блок Макрона Ensemble отримав 25,75% голосів, а блок лівих партій Nupes на чолі із Жан-Люком Меланшоном – 25,66%. Партія Rassemblement national Марін Ле Пен посіла третє місце із результатом 18,68%.

Вибори до нижньої палати французького парламенту (Національне обʼєднання), проходять у два тури, останній з яких пройде за тиждень, 19 червня.

Як пише Politico, така перевага лівих у першому турі може «зʼїсти» парламентську владу Макрона. Йому потрібно 289 місць, щоб отримати абсолютну більшість та продовжувати свою програму економічних реформ. Зараз коаліція Макрона має 345 місць, але за прогнозами, він ризикує втратити більшість.

Інститут голосування Ipsos передбачав, що коаліція Макрона отримає 255-295 місць, а блок лівих на чолі з Меланшоном — 150-190 місць.